Università: Fd'I, ministro Manfredi trovi soluzione per test a studenti positivi o in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli e Paola Frassinetti, rispettivamente responsabile nazionale organizzazione Fd'I e responsabile nazionale Istruzione, segnalano che "oggi all'Università di Firenze, alcuni studenti positivi al Covid-19 non hanno potuto partecipare al test di accesso alla facoltà di medicina perdendo un'occasione importante. Presenteremo un'interrogazione al ministro Manfredi - annunciano i due parlamentari in una nota - per chiedergli di ipotizzare una nuova data per poter far svolgere il test a chi non ha potuto farlo oggi. La quarantena e l'isolamento sono due momenti importanti per la sicurezza di ognuno di noi e non è giusto - concludono i due deputati - che chi non ha potuto sostenere il test per questo motivo venga penalizzato". (Com)