Fiumicino: Ghera-Graux (Fd'I), Montino nega uso impianti sportivi in scuole comunali

- Il provvedimento sbagliato del sindaco Montino "colpisce associazioni e società che con regolare bando avevano ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare palestre ed impianti dopo l'orario scolastico, per far svolgere attività sportive e danneggia soprattutto i giovani che sono i principali fruitori". Così in un comunicato, Fabrizio Ghera capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio e Massimiliano Graux esponente di Fd'I Fiumicino. "Evidentemente - spiegano - la giunta comunale di centrosinistra non riconosce il valore formativo dello sport come scuola di vita per i ragazzi e fonte di benessere, tutela della salute e opportunità di socializzazione per tutte le generazioni. Anche di fronte ad un'importante organismo come la Federazione italiana pallavolo, che conta molte società che si allenano a Fiumicino, l'amministrazione Montino è rimasta in silenzio". (segue) (Com)