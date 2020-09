Fiumicino: Ghera-Graux (Fd'I), Montino nega uso impianti sportivi in scuole comunali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi rimborserà - proseguono gli esponenti di Fd'I - gli investimenti fatti dalle tante associazioni delle diverse discipline? Dove si alleneranno gli sportivi? Non creda il sindaco Montino di poter amministrare Fiumicino come fosse cosa sua,calando decisioni dall'alto senza confrontarsi con le realtà cittadine. Vogliamo evitare che questa pagina di brutta politica, diventi un pericoloso precedente per altri comuni del Lazio. Pertanto contrasteremo in ogni sede questo metodo sbagliato di amministrare la cosa pubblica che non fa crescere la città e priva la popolazione della disponibilità di spazi per lo sport realizzati col denaro dei cittadini". (Com)