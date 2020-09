Ue: Sassoli, su plenaria a Strasburgo attendiamo valutazione sanitaria autorità francesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la prossima plenaria del Parlamento europeo, dal 14 al 17 settembre e che dovrebbe tenersi a Strasburgo, "siamo in attesa della valutazione delle autorità francesi sulla situazione sanitaria a Strasburgo e di ricevere le necessarie garanzie sulla sicurezza del viaggio dell'Eurocamera". Lo ha comunicato via Twitter il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Nei mesi scorsi, dopo l'esplosione della pandemia di Coronavirus, le plenarie si sono tenute in forma virtuale da Bruxelles. (Beb)