Governo: Gelmini (FI), guida paese "in folle" per amore poltrone

- Il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini, in una nota ha voluto rimarcare che "la ripresa dell'attività parlamentare ha già fatto emergere tutte le contraddizioni di questa maggioranza: sul decreto semplificazioni al Senato come su quello emergenza Covid alla Camera, scontri fra Pd e 5 stelle e dentro lo stesso movimento dei grillini". Per la parlamentare "continuano a guidare il paese in folle per puro amore delle poltrone: ma il tempo passa e sulla politica economica come sul Recovery fund e su tutti i dossier più importanti, a cominciare da scuola, Mes, Autostrade, Alitalia, ponte sullo Stretto, l'esecutivo non porta a casa un risultato. Il problema - ha concluso - è che a casa dovrebbero andare loro".(Com)