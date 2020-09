Farnesina: Libano, Del Re a Beirut accoglie volo umanitario italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra degli Esteri, Emanuela Del Re, ha accolto oggi a Beirut un volo umanitario proveniente dalla base Onu di Brindisi, con un carico di 8 tonnellate di farmaci, kit sanitari e dispositivi di protezione personale donati dalla Cooperazione italiana, dalla Croce rossa italiana e dal commissario Arcuri. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il carico è stato consegnato attuando il principio della ownership per il tramite delle Forze armate libanesi (Laf), alla Croce rossa libanese che curerà la successiva distribuzione negli ospedali di Beirut e Tripoli. Si tratta del quarto volo umanitario che l’Italia invia a seguito dell’esplosione del 4 agosto nel porto di Beirut. Nel corso della giornata, la vice ministra ha avuto un incontro con il ministro degli Esteri, Charbel Wehbe, che ha ringraziato l'Italia per la tempestività dell'aiuto prestato a seguito della tragica esplosione del 4 agosto, fatto il punto sulla gestione dell'emergenza e indirizzato nuove richieste di aiuto per la fase di early recovery. La vice ministra ha espresso la volontà dell’Italia di continuare a portare aiuto in una ottica anche di lungo periodo, che guardi oltre l’emergenza in corso, per contribuire a ricostruire la resilienza sociale del popolo libanese in tutto il territorio con un approccio olistico e inclusivo che permetta di rispondere all'emergenza portando avanti progetti già in corso. (segue) (Res)