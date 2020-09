Roma: immagine Zaky esposta per un mese in Campidoglio, ok a mozione in Assemblea capitolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per un mese in Campidoglio sarà esposta l'immagine di Patrick Zaky, lo studente dell'Alma Mater di Bologna arrestato al Cairo a febbraio scorso per il suo impegno sul tema dei diritti civili. È quanto richiede alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, una mozione approvata oggi all'unanimità in Assemblea capitolina e che ha visto la sintesi tra un atto del Pd che proponeva la concessione della cittadinanza onoraria a Zaky e un atto presentato dalla presidente M5s della commissione Pari opportunità, Gemma Guerrini. La consigliera Guerrini ha proposto di sostituire l'impegno sulla cittadinanza con quello di "sottoscrivere la lettera dell'associazione 'Inoltre – Iniziativa Progressista' in sostegno dell'operato di Patrick Zaky", e di "affiggere, simbolicamente, per il tempo di 30 giorni, sulla facciata del Campidoglio la stampa del ritratto contenente i lineamenti del viso di Patrick Zaky, con la suddetta lettera tradotta in 16 lingue, realizzato da F. Grosso, artista romana. Ritratto già affisso presso il consiglio comunale della città di Bologna e del consiglio regionale dell'Emilia Romagna". La mozione esprime "solidarietà, sostegno e vicinanza alla famiglia e alle Università di Bologna e Granada; chiede all'amministrazione capitolina di impegnarsi a collaborare con gli enti preposti affinché il governo Italiano chieda alle istituzioni egiziane il rilascio immediato" di Zaky e infine "chiede al governo italiano di impegnarsi a promuovere in tutte le sedi istituzionali opportune - con particolare riferimento all'Unione Europea - iniziative concrete per il rilascio di Zaki". (Rer)