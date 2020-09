Migranti: la Germania accoglie 31 minori malati dai campi dell'Egeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il programma del governo federale per l'accoglienza in Germania di minori provenienti dai campi profughi che la Grecia ha allestito nelle propri isole dell'Egeo, da tempo in condizioni di grave sovraffollamento. In attuazione dell'iniziativa, 31 minori malati sono giunti oggi all'aeroporto di Hannover, accompagnati dai loro familiari, per un totale di 118 persone. Come rende noto il ministero dell'Interno tedesco in un comunicato, nel corso di quest'anno, sono complessivamente 465 i profughi trasportati per via aerea dalla Grecia in Germania, tra cui 53 minori non accompagnati e 99 bambini malati. Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, ha deciso,di accogliere in Germania dai campi profughi della Grecia 243 bambini malati, compresi i loro familiari più stretti. I trasferimenti sono parte di “un'iniziativa di soccorso europea” e dovrebbero essere “completati nelle prossime settimane”. Giunti in Germania, i profughi verranno distribuiti tra i Laender di Berlino, Baviera, Amburgo, Assia, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Westfalia, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia. Come riferisce il ministero dell'Interno tedesco,sono 11 gli Stati membri dell'Ue che hanno accettato di accogliere minori dai campi profughi dell'Egeo: Belgio, Bulgaria,Croazia, Germania, Finlandia, Francia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia. A tali paesi, si aggiungono Norvegia e Serbia. Oltre che in Germania, i trasferimenti sono già stati effettuati in Lussemburgo, Irlanda, Portogallo, Finlandia, Belgio e Francia. La Commissione europea sta coordinando questo progetto con il coinvolgimento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (Easo), l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). (Geb)