Colombia: stampa, arrestati venezuelani accusati di destabilizzare governo Maduro

- Una fonte del governo della Colombia ha confermato al quotidiano "El Tiempo" che la polizia nazionale ha arrestato a Bogotà e Barranquilla quattro cittadini venezuelani la cui missione era quella di destabilizzare, con azioni di intelligence, il governo di Nicolas Maduro. Una strategia, riassume la testata, pensata per "creare tensioni dal Venezuela contro i governi di Colombia e Stati Uniti". Si tratta di un nuovo capitolo della cosidetta operazione "Gedeon", un'azione "golpista" denunciata da Caracas e da questa attribuita alla regia di potenze straniere come gli Usa e la stessa Colombia. Secondo quanto riferisce la fonte, la notizia degli arresti è stata comunicata al presidente della Colombia, Ivan Duque, nella giornata di mercoledì. Gli arresti, ha spiegato la fonte, sono stati portati a termine da una speciale task force composta da elementi della Polizia, della procura, dell'esercito e dell'ufficio migrazione, e grazie "all'incrocio di informazioni di agenzie Usa come l'Fbi". (segue) (Mec)