Colombia: stampa, arrestati venezuelani accusati di destabilizzare governo Maduro (2)

- A Yacsi Alexandra Álvarez, Rayder Alexander Russo e dei fratelli Juvenal e José Sequea Torres, sono sotto processo negli Stati Uniti per i reati di fabbricazione, traffico e trasporto di armi, munizioni speciali disponibili solo alle Fozre Armate e addestramento per attività ilecite. Secondo il rapporto di inteligence acquisito dal quotidiano, la rete era coordinata da Yacsi Alexandra Álvarez, 39 anni, e persona di fiducia di Cliver Alcalà ex generale dell'esercito venezuelano, figura sempre più centrale nella complessa trama "golpista". La donna avrebbe acquistato le uniformi consegnate ai militari che hanno tentato l'azione. (segue) (Mec)