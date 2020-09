Bolivia: governo ammette contratto con società accusata di campagna di disinformazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha ammesso di aver contrattato una società di pubbliche relazioni statunitense Cls Strategies con l'obiettivo di "rafforzare la democrazia boliviana" dopo l'annullamento delle elezioni generali di ottobre del 2019. "Il governo costituzionale della Bolivia informa che la società Cls Strategies è stata contrattata a dicembre del 2019 per realizzare azioni di lobby con l'obiettivo di rafforzare la democrazia boliviana dopo la frode elettorale del 20 ottobre e a sostegno della celebrazione di nuove elezioni", si legge in un comunicato della presidenza diffuso oggi. Secondo quanto afferma il governo Anez, nel contesto del lavoro commissionato, "Cls ha favorito contatti tra esponenti dell'esecutivo boliviano e funzionari del governo e del parlamento degli Stati Uniti" e che "il rapporto di tali attività è stato informato in conformità a quanto detta la legge statunitense". "Il governo boliviano non ha contrattato questa società per nessun altro servizio ed attività", conclude il comunicato. (segue) (Brb)