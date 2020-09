Bolivia: governo ammette contratto con società accusata di campagna di disinformazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota del governo ad interim della Bolivia cerca così di smentire un informazione proveniente dal gigante dei social Facebook. L'azienda di Mark Zuckerberg aveva riferito ieri di aver rimosso dalle sue piattaforme "una rete di disinformazione politica" associata a Cls Strategies che operava in diversi paesi dell'America Latina. Secondo quanto ha affermato il capo della politica di sicurezza di Facebook, Nathaniel Gleicher, questa società avrebbe speso milioni di dollari per la pubblicità di contenuti che includevano post a sostegno dell'opposizione politica in Venezuela e del governo ad interim della Bolivia, nonché critiche al partito politico del presidente messicano, Manuel Andres Lopez Obrador. Gleicher ha affermato che Cls operava 55 profili e 42 pagine su Facebook e 36 account sulla sussidiaria Instagram. Questi account erano rivolti al pubblico social del Venezuela, del Messico e della Bolivia. (segue) (Brb)