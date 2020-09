Bolivia: governo ammette contratto con società accusata di campagna di disinformazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati di Facebook, nel complesso le pubblicazioni promosse da Cls attraverso questi account hanno raggiunto più di 550.000 utenti sui due siti di social media e hanno anche coinvolto 3,6 milioni di dollari in pubblicità. Un partner di CLS Strategies, , Juan Cortiñas, ha dichiarato al "Washington Post" che "Cls ha una lunga tradizione di lavoro internazionale, anche sui social media, per promuovere elezioni libere e aperte e per opporsi a regimi oppressivi". Cortiñas si sarebbe quindi rifiutato di rispondere a ulteriori domande sulla natura del coinvolgimento dell'azienda. La scoperta delle operazioni di Cls sull'America Latina da parte di Facebook è giunta al margine di un'inchiesta avviata a partire da una segnalazione partita dall'Fbi su 13 account legati all'azienda russa Internet Research Agency (Ira), già indagata dalla giustizia statunitense per operazioni di propaganda online per conto di aziende russe. (segue) (Brb)