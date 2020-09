Bolivia: governo ammette contratto con società accusata di campagna di disinformazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 26 agosto il Tse della Bolivia ha quindi reso noto il protocollo di biosicurezza con il quale si svolgeranno gli scrutini. Si tratta di sette misure che tengono conto del contesto dell'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. Per evitare agglomerazioni i votanti saranno distribuiti in due diverse fasce orarie in relazione all'ultimo numero del documento di identità. Obbligatorio inoltre l'uso di mascherine e occhiali e il rispetto del distanziamento sociale. Gli scrutatori saranno scelti esclusivamente nella fascia di età tra i 18 ed i 50 anni, escludendo quindi le fasce a rischio. Il flusso delle persone sarà inoltre organizzato in senso "unidirezionale", con ingresso ed uscita separati. Il kit elettorale per gli scrutatori include dispenser di alcol in gel, soluzione di alcol, mascherine e occhiali di sicurezza. (Brb)