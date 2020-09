Decreto Semplificazioni: Bordoni (Lega), a Roma per edilizia sarà peggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Decreto Semplificazioni, "a Roma per edilizia sarà peggio". Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni. "L'art. 10 del Dl Semplificazioni - spiega - la fine di ogni speranza di recupero del patrimonio edilizio nelle nostre città ottenendo l'effetto contrario all'obiettivo di far ripartire Roma in un momento di difficoltà. M5s-Pd non solo fanno danni terribili nel Lazio e nella Capitale per effetto del duo Zingaretti-Raggi ma anche la loro stessa compagine di governo a livello nazionale rischia di paralizzare le grandi città italiane dal punto di vista dell'urbanistica e di nuove possibilità architettoniche. In particolare la zona omogenea 'A', quella sottoposta ai vincoli dal decreto, a Roma per dimensione e articolazione è talmente complessa che impedisce ogni possibile sviluppo in termini di rigenerazione urbana. Un divieto generalizzato di modifiche di caratteristiche planivolumetriche e tipologie o aumenti di volumetria degli edifici con la conseguenza che anche per immobili non vincolati e privi di qualsiasi pregio architettonico verrà cancellata la possibilita' di una loro rigenerazione o recupero edilizio e funzionale", conclude Bordoni.(Com)