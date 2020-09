Nuovo colpo a Mediaset, la sentenza Ue costringe i Berlusconi al confronto con Bolloré

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo colpo per il Gruppo Fininvest, dopo che i tribunali di Amsterdam e Madrid hanno accolto il ricorso presentato da Vivendi contro il progetto di fusione tra Mediaset e la sua controllata spagnola nella holding Mfe. La stoccata arriva questa volta da Lussemburgo, con la sentenza della Corte di giustizia europea nel quadro della disputa sulla presenza di Vivendi in Mediaset, che ha definito "contraria al diritto dell'Unione" la disposizione dell'Agcom. Basandosi sulla legge Gasparri, nel 2017 l’Autorità aveva vietato al gruppo francese di mantenere tutte le sue quote in Tim e in Mediaset, dove è rispettivamente primo e secondo azionista con quote pari al 23,9 e al 29,9 per cento. "La disposizione italiana che impedisce a Vivendi di acquisire il 28 per cento del capitale di Mediaset è contraria al diritto dell'Unione europea e costituisce un ostacolo vietato alla libertà di stabilimento, in quanto non idonea a conseguire l'obiettivo della tutela del pluralismo dell'informazione", ha scritto la Corte. Un mese fa le autorità giudiziarie spagnole avevano confermato la sospensione della fusione tra Mediaset e Mediaset Espana, impedendo di fatto l’operazione che avrebbe dovuto essere completata entro il 2 ottobre prossimo: una tempistica non più conciliabile con la sospensione cautelare. La sentenza del tribunale di Amsterdam che, ieri, ha accolto il ricorso di Vivendi contro la fusione, non ha fatto che porre la parola fine a quel progetto.La decisione della Corte di giustizia europea rappresenta ora una nuova sconfitta per il Gruppo Mediaset, che dopo essere stato costretto ad archiviare il progetto Mfe (Media for Europe) potrebbe dover riconoscere pieni diritti di voto a Vivendi, che avrebbe quindi la possibilità di bloccare ogni decisione strategica in assemblea. A seguito della sentenza della Corte, che non prevede possibilità di appello in quanto di ultima istanza, il gruppo francese chiederà certamente di far valere la sua intera quota in Mediaset, oggi composta di un 9,9 per cento detenuto direttamente, e di un altro 19 per cento affidato a Simon Fiduciaria: uno "spacchettamento" deciso dopo il provvedimento emanato dall'Agcom nel 2017. Dopo la denuncia da parte del Biscione di una campagna di acquisizione ostile di azioni da parte dei francesi, l’Autorità aveva applicato una parte del Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici (Tusmar) per vietare a Vivendi di mantenere contemporaneamente le sue quote in Tim e in Mediaset. Nello specifico, si fa riferimento all'articolo 43 del Tusmar, che vieta a qualsiasi società i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche siano superiori al 40 per cento dei proventi totali di tale comparto di conseguire nel Sistema integrato delle comunicazioni (Sic) ricavi superiori al 10 per cento dello stesso. Disposizione che si applicava effettivamente a Vivendi viste le quote detenute in Tim e Mediaset, e che ha portato al passaggio di una quota a Simon Fiduciaria.A seguito del ricorso di Vivendi circa la decisione di Agcom, il Tar del Lazio si era rivolto, appunto, alla Corte Ue chiedendo se la libertà di stabilimento sancita dal Trattato sul funzionamento dell'Ue (TfUe) sia in conflitto con la legge Gasparri. La normativa italiana impedisce ad una società, i cui ricavi realizzati nel settore delle comunicazioni a livello nazionale, anche tramite società controllate o collegate, siano superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di tale settore, di conseguire nel Sic ricavi superiori al 10 per cento di quelli del sistema stesso. La Corte di giustizia ha quindi risposto affermativamente, ricordando che l'articolo 49 del Trattato osta effettivamente a qualsiasi provvedimento nazionale che possa ostacolare o scoraggiare l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Ue, della libertà di stabilimento garantita dal TfUe. La Corte ha osservato inoltre che, anche se una restrizione alla libertà di stabilimento può, in linea di principio, essere giustificata da un obiettivo di interesse generale, quale la tutela del pluralismo dell'informazione e dei media, ciò non avviene nel caso di questa disposizione, non essendo idonea a conseguire tale obiettivo. La Corte ha ricordato che c'è una chiara distinzione tra la produzione di contenuti e la loro trasmissione. Pertanto, le imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, che esercitano un controllo sulla trasmissione dei contenuti, non esercitano necessariamente un controllo sulla produzione di tali contenuti.Non solo: oltre a richiedere il reintegro dei diritti di voto in assemblea, il gruppo francese potrebbe ora contestare tutte le delibere adottate a seguito delle disposizioni di Agcom, e in questo scenario potrebbe essere messa in discussione anche la partecipazione di Mediaset nell’operatore televisivo privato tedesco in ProSiebensat1. Una sentenza quindi, quella della Corte di giustizia, che sicuramente imporrà alla famiglia Berlusconi di cercare un confronto con i Bolloré per trovare una soluzione alla disputa. Incertezze, infine, sul piano legislativo, dal momento che la risposta affermativa della Corte alla domanda avanzata dal Tar, pur assestando un colpo alla legge Gasparri, non ne pregiudica l'applicabilità. La sentenza europea, infatti, sarà applicabile solo dopo che il Tar si sarà pronunciato sulla questione. Ne escono comunque indebolite le posizioni di Fininvest, che ha anche una causa in corso con Vivendi per ottenere circa tre miliardi di risarcimento a seguito del mancato acquisto della Tv Premium. In una nota diramata questo pomeriggio, Mediaset ha preso atto della sentenza europea parlando di "rilievi che dovranno essere esaminati nelle successive fasi di giudizio davanti al giudice nazionale competente", invitando l'Agcom a "valutare i rischi per il pluralismo, valore fondamentale per lo stesso diritto dell’Unione europea, derivanti dalla possibilità illimitata per le imprese dominanti nelle telecomunicazioni di rafforzare la propria posizione nel settore media". (Ems)