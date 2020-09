Myanmar: coronavirus, la commissione elettorale deciderà a ottobre se posticipare le elezioni generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale dell'Unione del Myanmar (Uec) ha reso noto oggi che un eventuale e probabile rinvio causa coronavirus delle elezioni generali previste l'8 novembre sarà annunciato il mese prossimo. Lo riporta la testata locale "The Irrawaddy". Il Myanmar sta registrando un aumento dei casi di contagi, rilevando dall'inizio della pandemia un totale di 1.111 positivi al virus e sei decessi. Per questo, il governo centrale sta valutando altre ipotesi per le elezioni del prossimo autunno, al fine di garantire lo svolgimento delle votazioni in totale sicurezza. Myint Naing, il portavoce dell'Uec, ha dichiarato che l'organismo ha deciso di aprire più seggi elettorali nel paese rispetto alla tornata del 2015, quando c'erano oltre 40 mila sezioni. I seggi, laddove sarà possibile, saranno anche più spaziosi per conformarsi alle linee guida sanitarie contro il Covid-19. Nonostante i preparativi, è probabile che alcuni collegi elettorali potrebbero non essere in grado di consentire il voto anche a causa dei conflitti in corso, in particolare negli stati di Rakhine e Shan. L'Uec nominerà i collegi elettorali in cui non si voterà a ottobre.(Res)