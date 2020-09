Regionali: Bernini (FI), nel Pd la paura fa novanta, anche in Toscana il cambiamento è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, osserva che "il governatore uscente Rossi rivolge un appello al Movimento cinque stelle toscano per il voto disgiunto in favore di Giani. Un pronunciamento che, dopo mezzo secolo di giunte regionali di sinistra - prosegue la parlamentare in una nota - è una palese ammissione di debolezza. Nel Pd la paura fa novanta. Anche in Toscana il cambiamento è possibile". (Com)