Tlc: sottosegretario Digitale Francia, nessun risarcimento per rimozione antenne Huawei

- Non ci sono negoziati tra governo e operatori francesi su una "compensazione finanziaria" per lo smantellamento delle antenne del gruppo cinese Huawei, che dovrebbe avvenire nel 2028. Lo ha detto il sottosegretario al Digitale francese, Cedric O, durante la presentazione del piano di rilancio da 100 miliardi di euro deciso nell'ambito della crisi del coronavirus. O ha spiegato che "non è previsto in nessun caso che ci siano dei risarcimenti agli operatori per le decisioni che sono state prese" su Huawei. A giugno gli operatori Bouygues Telecom e Sfr, che hanno equipaggiato metà della loro rete mobile con prodotti Huawei, hanno chiesto al governo un indennizzo nel caso in cui il colosso cinese dovesse essere escluso dal mercato del 5G. Il presidente di Bouygues Telecom, Olivier Roussat, la scorsa settimana ha parlato di "discussioni che si possono qualificare negoziati" con il governo su un risarcimento. In Francia l'Agenzia nazionale responsabile della sicurezza informatica (Anssi) ha limitato drasticamente le autorizzazioni al gruppo cinese. (Frp)