Libano: Parolin, il paese ha bisogno del mondo e non deve essere abbandonato

- Il Libano ha bisogno del mondo e non dovrebbe essere dimenticato. Lo ha detto oggi il Segretario di Stato del Vaticano, cardinale Pietro Parolin, durante un incontro con diversi religiosi musulmani e cristiani nella cattedrale di Saint Georges nel centro di Beirut. "Il Libano non è solo, e noi siamo solennemente al vostro fianco in solidarietà per esprimere la nostra affinità con voi", ha aggiunto l'alto prelato. "Il mondo ha bisogno dell'esperienza unica del Libano, della solidarietà e della libertà che rappresenta, e insieme ricostruiremo Beirut", ha concluso. (Res)