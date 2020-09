Coronavirus: parente dipendente positivo a tampone, comune Latina mette i colleghi in smart working

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune ha deciso di mettere in smart working un' intera ala dell'amministrazione comunale. La decisione è stata presa dopo che l'amministrazione ha appreso la notizia che il parente di un dipendente è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Da domani dunque tutti i dipendenti degli uffici servizio Mobilità e di quello ritiro atti giudiziari lavoreranno da casa. Si tratta dei dipendenti che svolgono le loro mansioni al piano terra dello stabile di via Cervone. Uno di loro infatti ha segnalato la presenza di un familiare positivo al test molecolare per la diagnosi del Sars-Cov2. Adesso, anche lui è stato sottoposto al tampone di cui si attendono gli esiti.(Rer)