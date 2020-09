Ciad: arrestato ex ministro del Petrolio Le Bermadjel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia giudiziaria del Ciad ha arrestato l'ex ministro del Petrolio, Djerassem Le Bermadjiel. Lo riferiscono i media locali, precisando Le Bermadjiel è indagato per appropriazione indebita di fondi pubblici, corruzione, danni erariali, abuso d'ufficio e intralcio alla giustizia. Tutti i capi d'accusa si riferiscono al periodo tra il 2011 e il 2016, quando Le Bermadjiel era in carica. La difesa dell'ex ministro sostiene che la procedura di incriminazione sia viziata sotto diversi aspetti, accusando le autorità giudiziarie di non aver convocato né riconosciuto l'immunità a Le Bermadjiel e di avergli negato l'accesso agli atti di accusa, senza consentire regolare contraddittorio. "Attendiamo di poter provare il contrario", ha dichiarato il legale dell'ex ministro. (Res)