Dl Semplificazione: Zevi (osservatorio Roma), con articolo 10 si blocca rigenerazione Capitale

- "Il Parlamento modifichi subito l'articolo 10 del dl semplificazioni che, di fatto, blocca ogni processo di rigenerazione urbana di Roma". Lo dice in una nota il presidente dell'Osservatorio "Roma! Puoi dirlo forte" Tobia Zevi, che osserva: "Questo decreto, infatti, contiene una vera e propria trappola che, modificando il testo unico sull'edilizia, introduce un 'paletto' pericolosissimo: in caso di demolizione e ricostruzione di immobili ubicati in zona omogenea 'A' si rientra nell'ambito della ristrutturazione edilizia e, dunque, scatta l'obbligo di ricostruire l'edificio perfettamente uguale a quello demolito. Una norma miope, assurda ed oscurantista che stronca sul nascere ogni tentativo di miglioramento architettonico ed urbanistico della Capitale". "Peraltro - prosegue Zevi - le zone 'A' nelle nostre città ricomprendono un territorio che va ben oltre i centri storici: solo a Roma sono inclusi anche il Trullo, l'Eur, gran parte di Ostia e della Circonvallazione Gianicolense, i Parioli, Montesacro e Monteverde, ad esempio. Questa previsione del decreto, se non verrà modificata, imporrà incredibilmente di ricostruire il nuovo uguale al vecchio a prescindere. Occorre, invece, una politica selettiva di vincoli in grado, da un lato, di tutelare l'architettura esistente di qualità e dall'altro di agevolare un processo di rigenerazione urbana in presenza di un costruito di qualità inferiore. La sfida del miglioramento della qualità dell'abitare è la sfida strategica da vincere per aumentare gli indici di vivibilità delle nostre città". (Com)