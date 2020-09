Ue: Borrell, sanzioni Usa contro Corte penale inaccettabili, Washington riconsideri sua posizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni annunciate dall'amministrazione statunitense contro due membri del personale della Corte penale internazionale (Cpi) sono misure inaccettabili e senza precedenti, e Washington deve riconsiderare la sua posizione. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ricordando che la Corte "svolge un ruolo essenziale nel rendere giustizia alle vittime di alcuni dei crimini più orribili del mondo" e che "la sua indipendenza e imparzialità sono caratteristiche cruciali del lavoro della Corte, fondamentali per la legittimità delle sue sentenze". Per questo, "le sanzioni annunciate dall'amministrazione statunitense il 2 settembre scorso contro due membri del personale della Corte, tra cui il suo procuratore, sono misure inaccettabili e senza precedenti che tentano di ostacolare le indagini e i procedimenti giudiziari della Corte". Borrell ha evidenziato che "la Corte deve poter lavorare in modo indipendente e imparziale, libera da interferenze esterne" e che "gli Stati Uniti devono riconsiderare la loro posizione e revocare le misure adottate" perché "l'impunità non deve mai essere un'opzione". L'Unione europea, ha concluso Borrell, "è fermamente decisa a sostenere l'universalità dello Statuto di Roma e la Corte penale internazionale. La difenderemo risolutamente da qualsiasi tentativo di ostacolare il corso della giustizia e di minare il sistema internazionale di giustizia penale". (Beb)