Cultura: dall'11 settembre la seconda edizione di "Monza in Acquarello", in mostra la bellezza dell'acqua

- Oltre ottanta artisti provenienti da ventisei Paesi del mondo per la seconda edizione di "Monza in Acquarello", in programma dall'11 al 13 settembre. Titolo della rassegna è quest'anno "La bellezza dell'acqua in mostra". "Dopo lo straordinario successo dello scorso anno – spiega in una nota il sindaco Dario Allevi – sarebbe stato un vero peccato non organizzare questa seconda edizione a causa del Covid 19. Ed è per questo che voglio pubblicamente ringraziare Tiziana Tagliabue, l'assessore Longo e il suo staff che, in poche settimane, sono riusciti a compiere un mezzo miracolo. Monza, così, anche quest'anno, sarà la capitale mondiale dell'acquarello per tre giorni, dove saranno esposte opere dei più grandi protagonisti di questa tecnica pittorica oltre a essere organizzati workshop, laboratori e sessioni en plein air". Per tre giorni - venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre – gli appassionati potranno avvicinarsi alla tecnica che ha affascinato pittori come il Canaletto e sedotto i protagonisti del grand tour del Settecento come William Turner. E visitare le quattro mostre con le opere dei più grandi esponenti del mondo dell'acquarello a livello mondiale in quattro luoghi simbolo del cuore culturale della città, l'Arengario, i Musei civici, la Galleria civica e le argenterie della Reggia di Monza. Le mostre saranno aperte da venerdì 11 a domenica 13 settembre dalle 10 alle 19 e, tranne quella alla Reggia di Monza, proseguiranno fino al 27 settembre da martedì a venerdì dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (Arengario e Galleria civica) e mercoledì dalle 15 alle 18, giovedì dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 23, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (Musei Civici). L'ingresso è libero. (segue) (com)