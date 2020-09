Cultura: dall'11 settembre la seconda edizione di "Monza in Acquarello", in mostra la bellezza dell'acqua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo progetto – aggiunge l'assessore alla Cultura Massimiliano Longo – arriva da lontano, dalla volontà di organizzare qualcosa di importante sulla tecnica dell'acquerello a Monza, la città di Mosé Bianchi, tra l'altro raffinato acquerellista. Il vuoto, finalmente, è stato colmato con un progetto molto ampio che prevede l'esposizione delle opere di alcuni dei più grandi esponenti del mondo dell'acquarello a livello mondiale, workshop, laboratori. Un evento culturale di portata internazionale che, dopo il grande successo dello scorso anno con quasi 5 mila visitatori in tre giorni, ci consente di proseguire sulla strada della promozione dello sviluppo turistico del territorio e dà a Monza la possibilità di diventare un appuntamento e un polo di riferimento per l'acquarello". Per tre giorni Monza ospiterà le opere dei "big" dell'acquarello provenienti da tutto il mondo: dagli Stati Uniti e dal Brasile, dal Perù e dalla Cina, dalla Thailandia e dalla Russia, dalla Polonia e dal Bangladesh, oltre che naturalmente dall'Italia. Tre le novità della seconda edizione: innanzitutto un contest internazionale di 120 opere esposte in Galleria civica di artisti provenienti da tutto il mondo, che saranno giudicati da una giuria tecnica e dal voto popolare. La seconda novità, in collaborazione con l'Accademia internazionale dell'Acquarello, il Cnr, il Dipartimento di medicina e chirurgia e di psicologia dell'Università degli Studi Milano – Bicocca, l'Università Statale di Milano, la Clinica oculistica dell'Ospedale Sacco e i Musei Civici, è l'"Indagine sulla luce", un esperimento scientifico sulla reazione dei colori alla luce. Ai Musei Civici saranno esposte due opere di Mosè Bianchi e Pompeo Mariani illuminate con una luce che riproduce le candele o le lampade a olio dell'epoca in cui furono dipinte e con la luce artificiale di oggi. Ciò consentirà ai visitatori di capire come i colori delle opere cambiano al variare delle fonti di luce. (segue) (com)