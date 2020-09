Cultura: dall'11 settembre la seconda edizione di "Monza in Acquarello", in mostra la bellezza dell'acqua (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In piazza San Pietro Martire, infine, "Monza in Acquarellino": workshop e laboratori di acquarello per bambini dai 3 agli 8 anni. "Vogliamo offrire agli appassionati o semplicemente ai curiosi uno sguardo ampio sul panorama delle correnti pittoriche che animano a livello internazionale il mondo dell'acquarello. Abbiamo riflettuto a lungo sull'opportunità di organizzare anche quest'anno il festival. La pandemia insiste pesantemente sulla qualità del nostro quotidiano, ma l'Arte è sollievo ed è ragionando su questo concetto che abbiamo trovato la soluzione ai nostri dubbi", spiega Tiziana Tagliabue dell'Accademia internazionale dell'Acquarello. Al tempo dei selfie e delle stories su Instagram, c'è chi racconta le emozioni del viaggio su un taccuino a colpi di pennello, usando gli acquerelli e unendo un racconto scritto con le immagini realizzate a mano. I "Carnet de Voyage", in voga nel Settecento durante i grand tour in Italia, tornano protagonisti a "Monza in Acquarello" con conferenze, performance e workshop in una cornice straordinaria, quella Argenterie della Reggia di Monza con il sostegno dell'associazione "M.Ar.Co Monza – Arte Contemporanea". Infine la Sala Maddalena ospiterà le "demo" dei pittori, mentre le "conferenze" in pillole della durata di una ventina di minuti si svolgeranno ai Musei Civici. In programma: "La politica dei colori. Winston Churchill acquarellista" di Giorgio Federico Siboni, "Colore" di Sergio Omarini, "Carnet di viaggio nel contagio" di Stefano Favarelli, "Metti di meno, quando la percezione visiva dà una mano all'artista" di Mario Cigada, "Cornice, completamento o completamento dell'opera. Scopriamolo insieme" di Marco Meloni. (com)