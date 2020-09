Cultura: Campidoglio, al via "il cosmo al circo Massimo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La suggestiva area archeologica del Circo Massimo sarà la cornice di quattro serate a tema tra archeologia e astronomia che si terranno sabato 5 e domenica 13, 20 e 27 settembre. Il Cosmo al Circo Massimo. Miti, visioni e racconti tra archeologia e astronomia – questo il titolo dell'evento – svelerà i significati astronomici presenti nell'area partendo dai resti archeologici e dalla loro storia ricca di simbolismi cosmici. L'iniziativa fa parte di Romarama, il nuovo programma di eventi culturali di Roma Capitale, ed è promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. È a cura degli archeologi della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e degli astronomi del Planetario di Roma Capitale. L'organizzazione è di Zètema Progetto Cultura. Il format riprende quello inaugurato lo scorso anno con LunaL – Memorie di un Satellite, il primo evento serale realizzato nell'Area per celebrare i 50 anni dell'allunaggio e lo estende a una serie di appuntamenti, tutti articolati attorno all'intreccio fra astronomia e archeologia, per presentare la prima grande manifestazione pubblica sull'archeoastronomia nei luoghi che raccontano come gli antichi guardavano al cielo: una novità assoluta nell'offerta culturale romana. (segue) (Com)