Myanmar: il presidente rimuove il premier dello Stato di Kayah per uso improprio di fondi statali

- Il presidente del Myanmar, U Win Myint, ha rimosso oggi dall'incarico di primo ministro dello Stato di Kayah Phaung Sho, membro del partito della Lega nazionale per la democrazia (Nld). Lo riporta la testata locale "The Irrawaddy". Due giorni fa, il parlamento statale aveva votato per la destituzione di Phaung Sho, accusato di aver fatto uso improprio dei fondi statali. Il primo ministro uscente ha scritto sul suo profilo Facebook che il presidente U Win Myint ha già inoltrato l'ordine al governo dello Stato di Kayah. Il ministro dell'Agricoltura dello Stato di Kayah, U Bosco, è stato nominato primo ministro. Martedì scorso, nel parlamento dello Stato di Kayah, 16 legislatori su 20 hanno votato a favore della mozione di sfiducia nei confronti di Phaung Sho. Secondo la Costituzione del Myanmar, una proposta di impeachment contro un primo ministro richiede il sostegno di almeno due terzi dei parlamentari statali per essere approvata. Successivamente, la risoluzione del parlamento deve essere presentata al presidente del Myanmar, aprendo la strada alla rimozione ufficiale del primo ministro. Phaung Sho è il primo premier in carica ad essere stato messo sotto accusa da un parlamento statale. (Res)