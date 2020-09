Germania: lo scandalo Cum-Ex torna a gravare sul ministro delle Finanze Scholz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le accuse per il caso Wirecard, il ministro delle Finanze Olaf Scholz, candidato del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) a cancelliere alle elezioni federali che si terranno in Germania nel 2021, potrebbe dover affrontare un nuovo scandalo. Come rivela il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, da sindaco della città-Stato di Amburgo (2011-2018), Scholz avrebbe avuto contatti con Christian Olearius compropietario della banca MM Warburg coinvolta nello frode fiscale Cum-Ex, in più occasioni di quelle già note. È quanto emerge dai diari di Olearius, che la “Sueddeutsche Zeitung” afferma di aver visionato”. In particolare, nel 2016 e nel 2017, risultano tre incontri e una telefonata tra Scholz e Olearius. Finora, era noto soltanto un incontro tra il ministro delle Finanze tedesco e il comproprietario di MM Warburg. Scoperto in quello stesso anno, lo scandalo Cum-ex è il più grave caso di frode fiscale internazionale che coinvolga la Germania, a opera di banche, studi legali e trader finanziari di diversi paesi. Quando la MM Warburg e Olearius era già sotto inchiesta nel 2016, Scholz ricevette il banchiere nel proprio ufficio di sindaco di Amburgo il 7 settembre 2016. In quell'occasione, Olearius avrebbe illustrato la posizione legale della banca. Le autorità fiscali di Amburgo avevano già annunciato che avrebbero richiesto a MM Warburg la restituzione di 47 milioni di euro a causa dello scandalo Cum-Ex. A un secondo incontro con Scholz, il 26 ottobre 2016, Olearius consegnò al sindaco di Amburgo la bozza di una lettera per il fisco in cui negava tutte le accuse relative alla frode Cum-ex. Il banchiere avvertiva, inoltre, che il risarcimento avrebbe messo a repentaglio l'esistenza stessa della MM Warburg, fondata ad Amburgo nel 1798. (segue) (Geb)