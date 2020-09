Germania: lo scandalo Cum-Ex torna a gravare sul ministro delle Finanze Scholz (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meno di due settimane dopo, stando ai diari di Olearius, Scholz contattò telefonicamente il banchiere per comunicargli, senza ulteriori commenti, che avrebbe dovuto inviare la lettera al ministro per le Finanze di Amburgo, Peter Tschentscher. Tre giorni dopo, Olearius ricevette una comunicazione da parte delle autorità fiscali di Amburgo, contenente la rinuncia alla richiesta di risarcimento. Come evidenzia la “Sueddeutsche Zeitung”, Scholz aveva taciuto su questi tre contatti con Olearius quando, a marzo e luglio scorso, era stato ascoltato sullo scandalo Cum-Ex dalla commissione Finanze del Bundestag. Interpellato ora dalla “Sueddeutsche Zeitung”, Scholz ha ammesso di aver incontrato il comproprietario della MM Warburg e di averlo contattato per telefono. Il ministro delle Finanze tedesco ha dichiarato che “di base, parla con tutti” e che “non ricorda concretamente” il contenuto delle conversazioni con Olearius. Allo stesso tempo, Scholz ha sottolineato di non aver fatto promesse o fornito valutazioni durante i colloqui con il comproprietario della MM Warburg. Inoltre, Scholz ha evidenziato di “non aver mai esercitato influenza su questioni tributarie” e di non aver mai discusso del caso MM Warburg né con Tschentscher né con le autorità fiscali di Amburgo. Infine, Scholz ha dichiaato di non ricordarsi della lettera di Olearius, pur non potendo escludere di averla vista o ricevuta. (Geb)