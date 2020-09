Imprese: da Atlantia ok a scissione Aspi, trattativa con Cdp prosegue con appoggio del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dal Consiglio di amministrazione di Atlantia alla scissione di Autostrade per l'Italia (Aspi). A seguito delle determinazioni assunte nella seduta del 4 agosto scorso, il Cda ha deliberato di procedere alla costituzione di una newco in cui confluirà l'88 per cento di Aspi. La nuova realtà sarà denominata Autostrade Concessioni e Costruzioni Spa, e la sua costituzione è stata definita "funzionale al progetto di scissione parziale e proporzionale e alla successiva quotazione in Borsa". Svolta importante per il processo di separazione di Autostrade per l'Italia dalla holding della famiglia Benetton, nonostante ci siano ancora dei dettagli da definire relativi in primis alla struttura dell'operazione e al processo di scissione, per i quali Atlantia ha rimandato ad un successivo Cda. La delibera, in ogni caso, conferma il proseguimento della trattativa tra la holding dei Benetton e Cassa depositi e prestiti (Cdp), che secondo una serie di indiscrezioni trapelate ieri su alcuni organi di stampa, starebbe procedendo speditamente. Più moderato il punto di vista espresso dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, durante la sua audizione odierna in commissione di vigilanza sulla Cdp, proprio sul ruolo di quest'ultima nella proposta transattiva riguardante Aspi. (segue) (Ems)