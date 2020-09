Imprese: da Atlantia ok a scissione Aspi, trattativa con Cdp prosegue con appoggio del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ribadendo la necessità di "riservatezza in questa fase", Gualtieri ha sottolineato che Cdp sta negoziando le proposte in piena autonomia e con la fiducia del governo. "Dato che Atlantia è una società quotata in Borsa e le informazioni sulle negoziazioni in corso hanno rilievo anche rispetto all'andamento del titolo, e che Cassa depositi e prestiti è una market unit al di fuori del perimetro della Pubblica amministrazione, di cui è necessario preservare l'indipendenza, si avrà piena contezza dell'operazione solo all'esito delle autonome valutazioni degli organi deliberanti di Atlantia e Cdp", ha spiegato l'esponente dell'esecutivo. La valenza strategica della trattativa è stata ribadita dal titolare del Mef anche alla luce del permanere di possibili strutture alternative per l'operazione: un'ipotesi che trova conferma nel fatto che, nella nota diramata al termine del Cda, Atlantia ha specificato che "la vendita diretta dell'intera quota dell'88 per cento detenuta in Aspi permane quale alternativa all'operazione di scissione". Nonostante ciò, la strada della separazione sembrerebbe ormai tracciata: l'operazione, che dovrebbe concludersi a primavera del prossimo anno, prevede un conferimento del 70 per cento di Aspi nella newco, a cui seguirà un aumento di capitale da 6 miliardi di euro per consentire l'ingresso di Cdp e di altri investitori nella nuova società. Di questa cifra, una parte verrebbe utilizzata per estinguere il debito di Autostrade per l'Italia, e un'altra per rilevare la restante quota di Atlantia in Autostrade, pari al 18 per cento. (segue) (Ems)