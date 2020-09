Imprese: da Atlantia ok a scissione Aspi, trattativa con Cdp prosegue con appoggio del governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimangono, in ogni caso, diversi punti ancora da discutere, dovuti alla richiesta di manleva avanzata da Cdp e alla valutazione di Aspi: la proposta oggetto della trattativa sarebbe di 11 miliardi contro i 14,5 che costituivano il valore della società prima del crollo del ponte Morandi. Permangono, quindi, alcune incertezze che verranno risolte a seguito della valutazione di entrambe le parti coinvolte. "Si tratta di un negoziato complesso e delicato tuttora in corso, ed esiste oggi una procedura di valutazione che farà parte di un accordo che quando si concretizzerà potremo controllare: sono moderatamente fiducioso che si arriverà ad una soluzione positiva, ma resto prudente", ha detto ancora Gualtieri durante l'audizione in commissione di vigilanza, ribadendo tuttavia la sua "piena fiducia" nei soggetti che stanno portando avanti la trattativa. Il ministro ha poi ricordato che resta "in corso una procedura di contestazione" (che prevede anche la revoca della concessione) per "grave inadempimento finalizzata alla risoluzione unica della concessione", ma che l'indirizzo seguito dal governo è stato quello di aprire una pagina nuova "con un regime di concessioni più moderno che superi il precedente, sbilanciato verso il concessionario, più efficiente ed equo e che dia anche vita ad un’ambiziosa operazione con partner come Cassa depositi e prestiti". (Ems)