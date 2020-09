Scuola: provincia Monza Brianza pronta ad aprire edifici scolastici per il nuovo anno in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il Piano Scuola della Provincia Monza Brianza, missione portata avanti nel corso dei mesi estivi per organizzare il rientro in classe in sicurezza degli alunni delle scuole superiori MB per l’anno scolastico “particolare” che sta per partire dal prossimo lunedì 14 settembre. La Missione scuola della Provincia MB è realizzata in stretta collaborazione con i 30 dirigenti scolatici incontrati, nel corso dei mesi estivi, in conferenze di servizio ad hoc e poi singolarmente per conoscere, analizzare e progettare misure idonee a garantire le condizioni per riaprire gli stabili provinciali ai 31. 133 studentesse e studenti che frequentano una delle scuole superiori della Brianza ( dati UST Monza e Brianza). “La volontà e l’impegno della Provincia è consegnare ai Dirigenti scolastici entro la data di apertura dell’anno scolastico 2020/2021 spazi sicuri per fare rivivere le classi rimaste vuote dal 24 febbraio e permettere la ripresa della didattica e quindi della socialità che è mancata ai ragazzi. – spiega il presidente Luca Santambrogio - In accordo con i Dirigenti sono state valutate tutte le opzioni, consapevoli che un rientro al 100% subito non è possibile anche in relazione al tema del trasporto pubblico che rimane un nodo da sciogliere e che la Provincia sta seguendo in sinergia con l’Agenzia di bacino". Dagli ultimi aggiornamenti con i dirigenti scolastici si prevede un rientro scaglionato in cui sono gli alunni del primo ed ultimo anno ad avere la precedenza: 7.093 sono i primini che si affacciano per il primo anno ad una nuova realtà scolastica e 5466 sono gli alunni che stanno per affrontare l’ultimo anno scolastico in vista della maturità. L’obiettivo è di fare rientrare il 60% degli alunni in presenza fin dal primo giorno, e garantire un rientro scaglionato per il restante 40% che alternerà presenza con didattica a distanza. Si parla di 6669 studenti delle seconde classi, 6.224 delle terze ed infine 5681 delle quarte, mentre per gli istituti professionali la percentuale in presenza dovrebbe avvicinarsi al 100% per garantire lo svolgimento delle attività laboratoriali. (segue) (Com)