Scuola: provincia Monza Brianza pronta ad aprire edifici scolastici per il nuovo anno in sicurezza (2)

- La Provincia ha pianificato, raccogliendo anche il fabbisogno dei Dirigenti scolastici, gli interventi da effettuare finalizzati all’adeguamento e all’adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche in coerenza a quanto contenuto nella “Pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative del sistema nazionale d’istruzione”, redatto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) e finanziato attraverso fondi Pon, il programma operativo nazionale "Adeguamenti spazi ed aule": alla Provincia MB sono stati assegnati 1.300.000 euro che sono stati utilizzati per l’80% in edilizia scolastica e il restante per l’acquisto di arredi. I lavori straordinari eseguiti per far fronte all’emergenza sanitaria sono in fase di conclusione e ad oggi è stato speso circa il 40% della somma destinata all’edilizia scolastica. Ammonta ad oltre 140 mila euro la spesa sostenuta per far fronte alla richiesta di arredi scolastici funzionali alle misure di contenimento del rischio contagio da Covid-19: sono stati acquistati 1775 banchi monoposto, 55 cattedre, 40 tavoli e 1655 sedie per studenti e 55 per docenti, ad integrazione o in sostituzione di quelli attualmente in dotazione. Inoltre, la Provincia ha ricevuto un contributo pari a 3.229.964 da Regione Lombardia nell’ambito del Piano Marshall da utilizzare per l’edilizia scolastica suddivisi tra il 2020 ( 852.628 euro) e il 2021 (2.377.336 euro). Si stanno ultimando le procedure di appalto per poter avviare i primi interventi previsti entro fine ottobre. (segue) (Com)