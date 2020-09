Scuola: provincia Monza Brianza pronta ad aprire edifici scolastici per il nuovo anno in sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasporto pubblico locale rappresenta uno dei nodi più complicati da gestire per garantire condizioni di sicurezza negli spostamenti degli alunni anche in riferimento al taglio delle risorse subito nel corso degli anni. Le ultime indicazioni governative hanno confermato la capienza delle vetture pari all’80%: la Provincia MB, nel corso dei mesi estivi, ha elaborato un Atlante – grazie alla collaborazione degli istituti scolastici – per ricostruire gli spostamenti degli studenti partendo dalle destinazioni iniziali utile alla definizione della programmazione del servizio in sinergia con gli orari di ingresso/uscita delle scuole. Si prevede che le criticità maggiori potrebbero derivare sulle linee a servizio di quegli Istituti che ancora non hanno adottato alcun provvedimento programmatorio da mettere in sinergia con il servizio di trasporto pubblico. “Stiamo collaborando in stretta sinergia con l’agenzia di bacino che sta riorganizzando il servizio con la consapevolezza che non è possibile riproporre per questo anno scolastico le modalità adottate in passato, a causa delle regole sul distanziamento sociale. Sarà necessario intervenire più volte per cercare di rendere il servizio adattabile alle diverse esigenze: da un lato, della ridotta capienza dei veicoli, dall’altro delle eventuali modifiche all’orario delle lezioni introdotte dagli istituti scolastici, nonché dell’attuazione – o meno – di forme di didattica a distanza. Tutti fattori che possono comportare la necessità di modificare, aggiungere o eliminare corse su determinate linee o gruppi di linee.” – ha spiegato il presidente. Ai potenziali utenti del servizio vanno considerati i 3.084 alunni delle scuole paritarie presenti in Brianza e i .. delle scuole professionali. Si stanno ultimando gli accordi per la revisione di alcuni percorsi che riguardo le corse a servizio degli istituti presenti nella Brianza centrale, orientale ed occidentale. La prossima settimana è previsto un ulteriore incontro con i dirigenti scolastici. Il fabbisogno di aule, in riferimento ai dai degli iscritti alle scuole superiore, ammonta a 1341 classi. La Provincia, prima dell’emergenza, ha programmato una serie di interventi presso la sede degli Artigianelli a Monza per permettere di spostare 6 classi del Liceo Musicale Zucchi. (Com)