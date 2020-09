Ama: Fd'I, grillini contro mozione per lavoratori utenze non domestiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia' dichiarano: "Ancora una volta la maggioranza grillina si schiera contro soggetti deboli come i lavoratori dell'appalto delle utenze non domestiche di Ama, in parte licenziati dalle cooperative sociali". Fd'I "ha sottoscritto la mozione e gli emendamenti della consigliera Grancio che chiedeva una tutela per questi lavoratori che stiamo sostenendo da tempo nella loro giusta mobilitazione. I 5 Stelle sempre più allo sbando hanno perso l'ennesima occasione per dare un segnale di sensibilità sociale". (Com)