Maltempo: sindaco Viterbo, conto corrente per raccolta fondi aziende agricole

- Questa mattina si è tenuto l'incontro a palazzo dei Priori, a Viterbo, con le associazioni di categoria per fare il punto sulla richiesta dello stato di calamità. Lunedì l'invio alla Regione. "Il Comune di Viterbo lancia una raccolta fondi, in attesa del riconoscimento dello stato di calamità da parte della Regione", ha dichiarato il sindaco Giovanni Arena. Per l'assessore Salcini: "Grazie alle associazioni di categoria Coldiretti, Cia e Confagricoltura che hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa". "Aiutiamo le aziende agricole colpite dalla recente ondata di maltempo. Un'affermazione da parte del sindaco Giovanni Maria Arena e soprattutto un invito rivolto ai concittadini, che da oggi - si legge in una nota - attraverso un conto corrente dedicato, potranno donare fondi da destinare alle aziende agricole che la scorsa domenica hanno subito ingenti danni a causa della tromba d'aria che si è abbattuta sulla nostra città. In alcune zone in particolare. Alcune aziende hanno perso bestiame, le loro strutture sono inagibili, le loro campagne devastate. Una situazione drammatica che va ad aggravare ulteriormente le condizioni di attività già messe a dura prova dal lockdown dovuto alla pandemia. Attraverso questa raccolta fondi vogliamo dare un sostegno, un aiuto, un sollievo a queste aziende agricole, in attesa del riconoscimento dello stato di calamità da parte della Regione Lazio, le cui procedure per la richiesta sono state avviate il giorno successivo all'accaduto. Un gesto di solidarietà che sono certo i viterbesi non faranno mancare". (segue) (Com)