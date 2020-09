Scuola: Anelli (Lega), su graduatorie ennesimo disastro causato dal governo e dal ministro Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Anelli, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, interviene in una nota in merito alle graduatorie delle supplenze: "Non bastavano le indecisioni sulla gestione della scuola ai tempi del Covid, le giravolte, i continui cambi di opinione, le incertezze che coinvolgono e preoccupano milioni di famiglie in Lombardia e in tutto il Paese. A questo disastro ora bisogna aggiungere il caos delle graduatorie sbagliate. Migliaia di supplenti che si sono visti tagliare i punti per colpa degli errori di calcolo del Ministero e che ora si apprestano a fare ricorso". "Una situazione che, considerate le annose criticità del sistema e quelle dovute alla sicurezza anti-Covid, sta diventando del tutto ingestibile e che porterà ulteriori disagi alle nostre famiglie. I ricorsi al Tar di migliaia di insegnanti, che ormai paiono inevitabili, allungheranno in maniera indefinita i tempi di assunzione. Chi ne farà le spese saranno ancora una volta, oltre gli insegnanti defraudati delle loro prerogative, gli studenti e il diritto allo studio".(Com)