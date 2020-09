Ok di Atlantia alla scissione di Aspi, la trattativa con Cdp prosegue con l'appoggio del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dal Consiglio di amministrazione di Atlantia alla scissione di Autostrade per l'Italia (Aspi). A seguito delle determinazioni assunte nella seduta del 4 agosto scorso, il Cda ha deliberato di procedere alla costituzione di una newco in cui confluirà l'88 per cento di Aspi. La nuova realtà sarà denominata Autostrade Concessioni e Costruzioni Spa, e la sua costituzione è stata definita "funzionale al progetto di scissione parziale e proporzionale e alla successiva quotazione in Borsa". Svolta importante per il processo di separazione di Autostrade per l'Italia dalla holding della famiglia Benetton, nonostante ci siano ancora dei dettagli da definire relativi in primis alla struttura dell'operazione e al processo di scissione, per i quali Atlantia ha rimandato ad un successivo Cda. La delibera, in ogni caso, conferma il proseguimento della trattativa tra la holding dei Benetton e Cassa depositi e prestiti (Cdp), che secondo una serie di indiscrezioni trapelate ieri su alcuni organi di stampa, starebbe procedendo speditamente. Più moderato il punto di vista espresso dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, durante la sua audizione odierna in commissione di vigilanza sulla Cdp, proprio sul ruolo di quest'ultima nella proposta transattiva riguardante Aspi.Ribadendo la necessità di "riservatezza in questa fase", Gualtieri ha sottolineato che Cdp sta negoziando le proposte in piena autonomia e con la fiducia del governo. "Dato che Atlantia è una società quotata in Borsa e le informazioni sulle negoziazioni in corso hanno rilievo anche rispetto all'andamento del titolo, e che Cassa depositi e prestiti è una market unit al di fuori del perimetro della Pubblica amministrazione, di cui è necessario preservare l'indipendenza, si avrà piena contezza dell'operazione solo all'esito delle autonome valutazioni degli organi deliberanti di Atlantia e Cdp", ha spiegato l'esponente dell'esecutivo. La valenza strategica della trattativa è stata ribadita dal titolare del Mef anche alla luce del permanere di possibili strutture alternative per l'operazione: un'ipotesi che trova conferma nel fatto che, nella nota diramata al termine del Cda, Atlantia ha specificato che "la vendita diretta dell'intera quota dell'88 per cento detenuta in Aspi permane quale alternativa all'operazione di scissione". Nonostante ciò, la strada della separazione sembrerebbe ormai tracciata: l'operazione, che dovrebbe concludersi a primavera del prossimo anno, prevede un conferimento del 70 per cento di Aspi nella newco, a cui seguirà un aumento di capitale da 6 miliardi di euro per consentire l'ingresso di Cdp e di altri investitori nella nuova società. Di questa cifra, una parte verrebbe utilizzata per estinguere il debito di Autostrade per l'Italia, e un'altra per rilevare la restante quota di Atlantia in Autostrade, pari al 18 per cento.Rimangono, in ogni caso, diversi punti ancora da discutere, dovuti alla richiesta di manleva avanzata da Cdp e alla valutazione di Aspi: la proposta oggetto della trattativa sarebbe di 11 miliardi contro i 14,5 che costituivano il valore della società prima del crollo del ponte Morandi. Permangono, quindi, alcune incertezze che verranno risolte a seguito della valutazione di entrambe le parti coinvolte. "Si tratta di un negoziato complesso e delicato tuttora in corso, ed esiste oggi una procedura di valutazione che farà parte di un accordo che quando si concretizzerà potremo controllare: sono moderatamente fiducioso che si arriverà ad una soluzione positiva, ma resto prudente", ha detto ancora Gualtieri durante l'audizione in commissione di vigilanza, ribadendo tuttavia la sua "piena fiducia" nei soggetti che stanno portando avanti la trattativa. Il ministro ha poi ricordato che resta "in corso una procedura di contestazione" (che prevede anche la revoca della concessione) per "grave inadempimento finalizzata alla risoluzione unica della concessione", ma che l'indirizzo seguito dal governo è stato quello di aprire una pagina nuova "con un regime di concessioni più moderno che superi il precedente, sbilanciato verso il concessionario, più efficiente ed equo e che dia anche vita ad un’ambiziosa operazione con partner come Cassa depositi e prestiti". (Res)