Usa-Iran: nuove sanzioni di Washington contro 5 imprese per affari con Teheran

- Gli Stati Uniti hanno imposto oggi sanzioni contro cinque “entità” che hanno compiuto “transazioni significative” operando “l’acquisto, l’acquisizione, la vendita, il trasporto o il commercio di petrolio o prodotti petroliferi dall’Iran”. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato di Washington, a firma del segretario di Stato Mike Pompeo. Contestualmente, la diplomazia Usa ha anche imposto sanzioni contro tre individui che hanno lavorato come “responsabili amministrativi principali” nelle entità sanzionate, o svolgono mansioni simili. L’industria del petrolio dell’Iran, prosegue Pompeo nella nota, è una “fonte importante di ricavi per il regime iraniano e ne finanzia le attività malevole in tutto il Medio Oriente”. L’imposizione delle sanzioni conferma “l’impegno degli Stati Uniti a negare al regime iraniano le risorse finanziarie di cui ha bisogno per alimentare il terrorismo, e altre attività destabilizzanti”, aggiunge Pompeo. Il segretario di Stato fa poi appello al governo di Teheran affinché “smetta di minare la prosperità del popolo iraniano sfruttando le risorse naturali dell’Iran per seminare caos e distruzione”. Le compagnie sanzionate sono la Abadan Refining Company, con sede in Iran, le tre imprese cinesi Zhihang Ship Management Co Ltd., New Far International Logistics Llc e Sino Energy Shipping Ltd., e la Chemtrans Petrochemicals Trading Llc, con sede negli Emirati Arabi Uniti. Il dipartimento del Tesoro di Washington, continua la nota, ha anche imposto sanzioni contro sei compagnie con sede in Iran, Emirati e Cina per aver sostenuto la Triliance Petrochemical Co. Ltd., un ente precedentemente sanzionato da Tesoro e Stato Usa nel gennaio 2020. Le sanzioni “resteranno in vigore finché l’Iran non si comporterà diversamente”, conclude la nota. (Nys)