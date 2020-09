I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: ambasciatore Tunisia, stiamo lavorando a un accordo globale con l'Italia - La Tunisia e l'Italia stanno negoziando un accordo globale sulle migrazioni che prevede l'introduzione di un sistema di quote per ingessi regolari di migranti "qualificati" come medici, infermieri o ingegneri. Lo rivela l'ambasciatore della Tunisia in Italia, Moez Sinaoui, in una video-intervista concessa ad "Agenzia Nova". "Purtroppo finora la gestione dei flussi migratori fra la Tunisia e l'Italia è limitata alla lotta contro l'immigrazione clandestina. Altri paesi hanno una visione più ampia del problema", ha detto Sinaoui, citando ad esempio Germania, Svizzera o Francia che già vantano accordi con la Tunisia per ricevere una quota di migranti regolari. "Anche con l'Italia ci stiamo organizzando per realizzare un accordo globale sulla migrazione, c'è una finestra per la migrazione regolare e circolare: si potranno fare anche tre o quattro anni in Italia per poi tornare in Tunisia", aggiunge l'ambasciatore. "La migrazione tra i nostri paesi non è cosa di oggi o di ieri. E' sempre accaduta, in un senso o in un altro. Forse alcuni politici non conoscono bene la storia della migrazione italiana. Con una visione più globale c'è una possibilità di introdurre quote per dottori, infermieri, ingegneri o anche lavoratori agricoli stagionali. Tutto questo lo facciamo già con qualche paese europeo. Non lo stiamo facendo con l'Italia, ma quello che posso dire è che siamo in fase di negoziazione per un accordo globale per la gestione della migrazione in generale, non solo della migrazione clandestina", ha detto ancora Sinaoui. Secondo i dati del Viminale aggiornati alle 8:00 del 3 settembre, nel 2020 sono sbarcati illegalmente in Italia via mare 7.895 tunisini, oltre il 40 per cento delle nazionalità dichiarate: più di tutti gli sbarchi dei tunisini nell'intero biennio 2018-2019. Numeri, tuttavia, ancora lontani dai picchi di 150 mila - 200 mila sbarchi del 2015 e 2016. Tra Italia e Tunisia è peraltro in essere un accordo che prevede il rimpatrio di 80 migranti illegali a settimana. "L'approccio decurtazione non può essere vincente: l'approccio deve esser globale. Servono progetti di sviluppo per i nostri giovani: la migrazione si combatte così", conclude il diplomatico.