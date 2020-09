I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Bashagha riammesso in servizio come ministro dell'Interno al termine di un'audizione - Il ministro dell'Interno libico del Governo di accordo nazionale (Gna), Fathi Bashagha, è stato riammesso in servizio al termine di un'audizione avvenuta oggi a Tripoli. Lo ha annunciato l'emittente televisiva "Al Arabiya". Venerdì scorso il Gna aveva deciso di sospendere Bashagha dal lavoro e di metterlo sotto indagine in merito agli ordini emanati alla sicurezza durante le manifestazioni avvenute alla fine dello scorso mese a Tripoli contro la corruzione. Questa mattina Bashagha ha preso parte ad un'audizione nella sede del governo di Tripoli da parte degli altri membri dell'esecutivo per chiarire eventuali abusi commessi come ministro. Nel corso della mattinata sono state pubblicate sui social network le foto delle forze anti-droga del ministero dell'Interno libico, fedeli a Bashagha, che avevano circondato la sede del governo in attesa della fine dell'audizione. Bashagha aveva accolto nei giorni scorsi la richiesta del Gna di sottoporlo ad interrogatorio, a patto che l'audizione fosse a porte aperte e diffusa dai media in diretta. Bashagha ha anche effettuato un viaggio in Turchia, proprio durante la sospensione, incassando il sostegno di Ankara, e al ritorno a Misurata è stato accolto nell'aeroporto con tutti gli onori da parte degli ufficiali della sicurezza locale. (segue) (Res)