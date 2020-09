I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia-Egitto: Gentiloni in Commissione Regeni, "ricerca verità priorità del mio lavoro come ministro" - L'impegno nella ricerca della giustizia in merito al caso di Giulio Regeni ha rappresentato una delle priorità del mio lavoro sia come ministro degli Esteri che come presidente del Consiglio. Lo ha affermato Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, durante un'audizione di fronte alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Già ministro degli Esteri e premier tra il 2016 e il 2018, Gentiloni ha ripercorso le iniziative intraprese dalla Farnesina sotto il governo guidato da Matteo Renzi prima e dal governo da lui stesso guidato poi a partire dalla tarda serata del 25 gennaio 2016, quando l'allora ambasciatore d'Italia al Cairo Maurizio Massari fu informato della scomparsa del giovane ricercatore. Rievocando i mesi successivi, l'attuale commissario europeo ha evidenziato come i governi Renzi e Gentiloni abbiano preso decisioni politiche con ripercussioni significative sui rapporti bilaterali tra Il Cairo e Roma. Nello specifico, Gentiloni ha citato il richiamo dell'ambasciatore Massari in Italia l'8 aprile 2016, all'indomani di un incontro a Roma tra rappresentanti della procura della capitale e di quella cairota che purtroppo non aveva recato i risultati auspicati dopo che nelle settimane precedenti non erano mancati casi piuttosto evidenti di depistaggio. (segue) (Res)