- Libia: Al Sisi a Borrell, Egitto sostiene ogni sforzo costruttivo per la pace nel paese - Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha confermato il sostegno del suo paese a “qualunque sforzo inteso a raggiungere la pace in Libia”. Lo ha annunciato oggi il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, sulla sua pagina Facebook. La dichiarazione giunge nel quadro di un incontro fra Al Sisi e l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in visita ufficiale oggi al Cairo. Il presidente Al Sisi ha riaffermato la ferma posizione dell’Egitto a sostegno della risoluzione politica del conflitto in Libia, senza interferenze esterne e l’intervento di milizie. “L’Egitto accoglie qualunque sforzo costruttivo e positivo inteso a condurre a una risoluzione pacifica, prosperità e sviluppo”, ha aggiunto Al Sisi, sottolineando che il paese “sostiene tutti gli sforzi di tutti gli inviati internazionali e le conferenze internazionali, incluso il processo di Berlino e la dichiarazione del Cairo”. Per parte sua l’Alto rappresentante Borrell ha confermato l’importanza che per l’Unione europea riveste il ruolo dell’Egitto, il quale riesce a “trovare un equilibrio” nella questione libica. Inoltre Borrell ha espresso apprezzamento per gli sforzi del Cairo rispetto ai temi che costituiscono sfide nella regione e minacciano la sicurezza e la stabilità dei paesi del Mediterraneo, riferendosi in particolare ai milioni di rifugiati ospitati in Egitto, alla prevenzione dei flussi migratori illegali e alla lotta al terrorismo. Oltre alla Libia i due hanno discusso delle relazioni bilaterali, gli ultimi sviluppi della Grande diga etiope della rinascita e numerose questioni regionali, su tutte la causa palestinese. (Res)