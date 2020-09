I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirati Arabi: muore una terza persona coinvolta in esplosione ristoranti Abu Dhabi - Un uomo è morto in ospedale per le gravi ferite riportate nell’esplosione che lunedì 31 agosto ha coinvolto due ristoranti ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce oggi il quotidiano emiratino in lingua inglese “The National”. L’uomo era un cittadino dello Sri Lanka, come annunciato dall’ambasciata di Colombo negli Emirati, secondo cui un altro cittadino cingalese è attualmente ricoverato in ospedale. L’esplosione di lunedì mattina ha coinvolto due ristoranti situati nel centro della capitale emiratina, appartenenti alle catene statunitensi “Hardee’s” e “Kfc”, e ha provocato nell’immediato due vittime e vari feriti. Le due persone uccise nell’immediato dall’esplosione erano originarie delle Filippine, riporta il quotidiano. Secondo indagini condotte dalle forze di sicurezza emiratine, l’esplosione sarebbe stata causata da un erroneo posizionamento dei serbatoi di gas dell’edificio, che erano appena stati riforniti. L’esplosione ha lasciato temporaneamente senza dimora più di 208 persone, prese in carico dalla Mezzaluna rossa emiratina e trasferite in alberghi di Abu Dhabi. Lunedì mattina un’altra esplosione, anch’essa probabilmente causata da una bombola di gas, ha coinvolto un ristorante all’interno di un edificio di quattro piani nella cittadella internazionale di Dubai. Questa seconda esplosione ha causato una vittima, di origine asiatica, che si trovava nel ristorante al momento della deflagrazione. (segue) (Res)