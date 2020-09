I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita: Riad aderisce ad Accordi di Locarno e Vienna su proprietà intellettuale - L’Arabia Saudita ha aderito oggi all’Accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, e all’Accordo di Vienna istitutivo di una classificazione internazionale per gli elementi figurativi dei marchi commerciali. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Il rappresentante permanente dell’Arabia Saudita alle Nazioni Unite a Ginevra, Abdulaziz Alwasil, ha depositato gli strumenti di adesione alla presenza del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Wipo), Francis Gurry. Attualmente l’Autorità saudita per la proprietà intellettuale sta organizzando i disegni e modelli industriali secondo la classificazione di Locarno, dunque i più di 7.000 disegni e modelli registrati in Arabia Saudita saranno classificati secondo i parametri internazionali. (segue) (Res)