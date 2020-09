© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cooperazione: Libano, vice ministra Del Re accoglie a Beirut aereo con aiuti umanitari - La vice ministra degli Esteri, Emanuela Claudia Del Re, ha accolto all'aeroporto di Beirut l'aereo umanitario partito questa mattina dalla Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (Unhrd) di Brindisi. Lo riferisce su Twitter Del Re, oggi un visita nel paese dei cedri. L'aereo ha trasportato tonnellate di aiuti sanitari, trauma kit e materiale medico di prima emergenza donati dall'Agenzia italiana per la cooperazione internazionale a favore della popolazione libanese. Questa mattina, presso l'ambasciata d'Italia a Beirut, con l'ambasciatrice Nicoletta Bombardiere, Del Re ha incontrato le Organizzazioni della società civile italiane che operano in Libano. "È stata una straordinaria occasione per fare il punto della situazione con gli operatori della cooperazione allo sviluppo e del terzo settore, attivo da decenni nel Paese e attualmente impegnato con un numero importante di progetti in tutto il Libano, destinati a rafforzare la resilienza sociale della popolazione. Dopo l’esplosione del 4 agosto, come Italia ci siamo attivati immediatamente per rispondere all'emergenza; le nostre Osc, in collaborazione con le organizzazioni partner locali, si sono adoperate sin da subito in interventi di primissima emergenza per assistere e trasportare i feriti negli ospedali intorno a Beirut, per distribuire aiuti alimentari e fornire sostegno alle persone e alle famiglie rimaste senza casa", ha scritto la vice ministra su Facebook. (segue) (Res)