© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: deputato da Bassora, porto di Al Faw porterà 5 miliardi di dollari nelle casse statali - Il porto di Al Faw, nel governatorato di Bassora, portetà 5 miliardi di dollari nelle casse dell'Iraq e fornirà 50 mila posti d'impiego. Lo ha affermato Faleh Khazali, parlamentare del governatorato di Bassora, come riferisce il portale curdo-iracheno "Rudaw". Khazali ha dichiarato di sostenere la protesta dei cittadini di Bassora che respingono il collegamento ferroviario tra Iraq e Kuwait prima del completamento del porto. Secondo specialisti del settore, infatti, il collegamento ferroviario tra i due paesi causerebbe perdite economiche enormi all'Iraq, in quanto quest'ultimo non può attualmente contare su porti in acque profonde - al contrario del Kuwait. La realizzazione del collegamento ferroviario, quindi, finirebbe per spostare il traffico commerciale ai porti kuwaitiani a discapito di quelli iracheni (nel governatorato di Bassora sono cinque). L'inaugurazione della prima fase del porto di Al Faw era prevista per il 2016, con il completamento dello scalo previsto nel 2038. Finora, tuttavia, dall'avvio dei lavori nel 2010 è stato realizzato solamente un frangiflutti. (Res)